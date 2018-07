Isco Alarcón pasó por el programa El Hormiguero de España, donde reveló que tiene un perro que se llama Messi.



"Tengo uno que se llama Messi, pero tengo que decir a mi favor que no se lo puse yo, fue más idea de mi hermano y de mi padre. Yo me limpio las manos, yo soy del Madrid".



Al ser consultado por si no le generaba algo extraño llamar a su perro con el apellido de la "Pulga" en la calle, el español contestó con picardía y aseguró que "por eso nunca lo saco".