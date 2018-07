Isaac Díaz y balacera: "No podemos dar ningún tipo de declaración que se escape de lo que sabemos"

El delantero de Universidad de Chile, Isaac Díaz, tuvo un mano a mano con ADN Deportes, en donde dio su parecer con respecto a la balacera que ocurrió en las afueras del Centro Deportivo Azul.



Sobre el caso, el Torito de Fresia indicó que "es lamentable, pero más allá de eso no podemos dar ningún tipo de declaración que se escape de lo que sabemos. Ya sabemos que esto pasó a un tema judicial y hoy se nos informó que la U está poniendo todo a disposición para que se resuelva lo antes posible".



Díaz reveló que, a pesar de su experiencia en el extranjero, "nunca me había tocado pasar por una situación tan lamentable y fuerte".



Más allá de lo ocurrido, el delantero aprovechó de referirse al momento deportivo del equipo, señalando que el plantel se encuentra "bien, tratando de tener la cabeza bien puesta en el campeonato porque es importante no seguir perdiendo terreno".