Iquique desmiente que Colo Colo haya comprado la mitad del pase de Brayan Cortés

Este lunes diversos medios aseguraron que Colo Colo había comprado el 50% del pase del golero de Deportes Iquique Brayan Cortés.



Sin embargo, el presidente de los "Dragones Celestes", Cesare Rosi, desmintió esa información en conversación con ADN Deportes y señaló que no han recibido ninguna oferta por el seleccionado nacional.



"Él está contento en Iquique, es el equipo en el cual se formó. Pero me imagino que si en algún momento le llega una oferta interesante, le gustaría partir a un equipo más importante. Por el momento no ha llegado nada", dijo el mandamás del cuadro nortino.