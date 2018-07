Investigan posible compra ilegal del hígado que recibió Éric Abidal

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Hospital Clínic abrieron una investigación interna sobre la donación de un hígado al exjugador del Barcelona Éric Abidal, en 2012. La donación, aseguran, estaba "acorde con la legislación vigente y los protocolos clínicos habituales" en donantes vivos.

La indagatoria comenzó luego que el medio El Confidencial publicara una serie de llamadas interceptadas al expresidente del Barcelona Sandro Rosell que apuntaban a la posible compra ilegal del órgano.

De acuerdo con El País, el juzgado de instrucción 28 de Barcelona archivó el pasado mes de abril la causa abierta por la posible compra ilegal del hígado para el exfutbolista. En las tres llamadas interceptadas, se ponía en duda que el donante fuese el primo de Abidal, de nombre Gerard.

El tribunal recibió entonces el caso por parte de la Audiencia Nacional, que se inhibió, y envió una comisión rogatoria a Francia para contrastar si el donante había cobrado o no y las circunstancias del proceso. Las autoridades francesas aseguraron que el tipo penal no se correspondía con el de España, y después de recibir esa información, el juzgado archivó el tema sin practicar más diligencias.





Hasta el momento, las diligencias que se habían llevado a cabo por parte de la Guardia Civil eran comprobar la identidad del donante del hígado e informar a la juez. En las conversaciones, Rosell, habla con un tal Juanjo que critica el comportamiento hacia la Junta por parte de Abidal, y se queja: "Es que va contra nosotros, a este tío le compramos un hígado ilegal". Rosell asiente, y su interlocutor añade: “Y vendimos que era del primo. ¡Qué era del primo!”. Y Rosell acaba dándole la razón: “sí, sí, sí”.

Aunque archivada, la causa sobre el trasplante de Abidal, que se produjo en 2012, señala a Sandro Rosell, al propio Abidal, al entorno del expresidente del FC Barcelona y al club en sí mismo. Josep Maria Bartomeu, actual presidente de la entidad, miembro de la junta directiva de aquel y su sucesor en el cargo, aparece citado en las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil. Además, la persona que figura en las conversaciones intervenidas sería Juanjo Castillo, otro empleado del club.

Se trata de conversaciones que efectivamente se produjeron, según ha podido contrastar este diario, charlas subidas de tono y en las que se hace referencia a los enfados que se derivaron en el entorno de Rosell después de que Abidal acusara al club no solo de no haberle querido renovar el contrato una vez recuperado de la operación, sino también de no haberle pagado durante el tiempo que estuvo de baja.

Abidal estuvo junto al expresidente Joan Laporta en el último proceso electoral, el año 2015, presentado como el futuro secretario técnico, pero las elecciones las ganó Josep Maria Bartomeu. En junio el exfutbolista se incorporó a la entidad como nuevo secretario técnico. El cargo al que ya quiso optar tres años atrás.

Josep Vives, portavoz del Club, sobre las informaciones publicadas acerca de Éric Abidal: “El Club desmiente absolutamente que se produjera ningún hecho irregular” pic.twitter.com/Rc4DuI4HOc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 4, 2018

En un comunicado remitido este mediodía, el Barcelona "desmiente rotundamente cualquier irregularidad, como ya ha hecho el mismo interesado y los responsables del Hospital Clínic de Barcelona”. El club añade que "las informaciones publicadas perjudican la honorabilidad de Eric Abidal, de las organizaciones vinculadas a los trasplantes, del FC Barcelona y de su expreisdente, Sandro Rosell".

Tanto el hospital Clínic, donde se realizó la intervención, como el Departamento de Salud han insistido en que toda la documentación requerida para un trasplante hepático de donante vivo estaba en orden. "Todos los permisos estaban en regla", dijeron fuentes de Salud a El País