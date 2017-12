Internautas molestan a David Silva por foto que muestra sus atributos en camarines

El pasado 29 de noviembre, el Manchester City consiguió una sufrida victoria ante el Southampton por 2-1, gracias al agónico gol de Sterling en los descuentos.

Tras el duelo, el lateral de los citizens, Benjamin Mendy, publicó en su cuenta de Twitter una foto del plantel celebrando en camarines.

Sin embargo, los internautas se percataron del particular atributo de una de las estrellas del equipo de Pep Guardiola, David Silva, quien aparece en calzoncillos.

Tell David he is enjoying it too much! 🍆 pic.twitter.com/0NnR0nTJ7d