Inter de Milán estaría dispuesto a negociar por Sánchez, pero con una condición en su sueldo

El futuro de Alexis Sánchez parece estar lejos de Manchester United, tras su discreto paso por los Diablos Rojos, por lo que un nuevo destino sería el fútbol italiano, específicamente el Inter de Milán.



De acuerdo a The Independent, el elenco lombardo es uno de los pocos conjuntos importantes que está interesado en los servicios del Niño Maravilla, aunque con varias condiciones en particular.



Una de ellas sería que el Inter no estaría dispuesto a mantener el alto sueldo que recibe el atacante nacional.



El escenario no parece el más idóneo a nivel personal para el delantero, pero cabe decir que ya el interés de otro club poderoso a nivel económico como lo es el PSG parece que se ha extinguido.



Quedará ver con el tiempo si Sánchez decide retornar a la Serie A del fútbol italiano, en donde tuvo buenas campañas con el Udinese.