Intendencia Metropolitana no autorizó reprogramación de partido de la U vs Unión Española

Siguen los problemas con respecto a la realización del duelo entre Universidad de Chile frente a Unión Española, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.



Esto, luego de que la Intendencia Metropolitana no autorizara la reprogramación del duelo, que se había pactado para el domingo a las 22:15 horas en el Estadio Nacional.



En un principio, el cotejo entre azules e hispanos se iba a desarrollar el viernes 8 de marzo, pero en vista de la falta de contingente policial por la huelga feminista agendada para la misma jornada obligó a la modificación.



No obstante, la última fecha que se había estipulado no fue autorizada por la autoridad regional, puesto que no se cumplen con los estándares de seguridad y transporte para el horario de las 22:15 durante un domingo.



De esta manera, el duelo entre la U y Unión Española sigue en duda, a la espera de una programación definitiva.