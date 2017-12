Es sabida la admiración que tiene el hijo de Cristiano Ronaldo por Lionel Messi. Esta vez, el pequeño estrenó su cuenta de Instagram y subió una foto junto a la "Pulga" en la premación The Best.



"Gracias, mi ídolo", escribió Cristiano Jr en la red social, en la cual sumaba más de 99 mil seguidores en menos de un día. No obstante, tras la divulgación de la imagen junto al trasandino, la cuenta verificada de mrahunter fue cerrada.