Insólito: Tsonga y Paire se pusieron a jugar fútbol en medio de un punto en el ATP de Halle

Un particular momento se vivió este martes en el ATP 500 de Halle, Alemania, entre los tenistas franceses Benot Paire y Jo-Wilfried Tsonga, quienes terminaron deleitando al público y no precisamente jugando tenis.

Después de que Paire sacara, se le escapó su raqueta y Tonga alcanzó a contestarla, por lo que no encontró nada mejorar que volver a pasar la bola con el pie, hecho que fue correspondido por su rival, por lo que al final ambos terminaron jugando fútbol en el pasto.

El hecho no pasó para nadie desapercibido, a tal punto, que en pocos minutos la peculiar jugada dio la vuelta al mundo.

Lo cierto, es que ambos jugadores demostraron que perfectamente podrían haber sido futbolistas en vez de tenistas.

Literally no one:@benoitpaire & @tsonga7 playing football in the middle of a tennis match: #NoventiOpen19 😂 pic.twitter.com/OF9s18HnEj