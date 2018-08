Insaurralde y probable dosificación en Colo Colo: "Yo quiero jugar todos los partidos"

Juan Manuel Insaurralde ha ido de menos a más en Colo Colo y se ha ganado un lugar en el once estelar de Héctor Tapia. El "Chaco" conversó este martes sobre su presente en Chile y se mostró feliz tras haber marcado su primer gol con la casaquilla alba.



"Sentí mucha alegría, fue mi primer gol en Colo Colo. Mi hijo Bautista me dijo que tenía que hacer un gol. Lo más importante fue conseguir los tres puntos y acortar diferencias con los de arriba", dijo en conferencia de prensa.



El exzaguero de Boca Juniors valoró el momento del equipo, donde destacó que "los resultados han sido buenos, pero sabemos que aún no hemos logrado nada. En Copa (Libertadores) se hizo un buen partido pero falta todavía".



Al ser consultado por una posible dosificación ante Iquique previo a jugar con la U y Corinthians, el "Chaco" se mostró con ganas de disputar todos los partidos posibles, pero entiende que es una decisión de Héctor Tapia.



"Si me preguntas a mí, yo quiero jugar todos los partidos, pero después está la decisión del entrenador. Tengo entendido que hay suspendidos, que ya por ende vamos a tener que dosificar y cambiar de jugadores", indicó.



Por último, expresó su alegría de pertenecer al plantel del Cacique. "Es un gran grupo humano, de jugadores increíbles y mejores personas. Disfruto cada día al levantarme y venir, porque la paso bien y es difícil encontrar eso. Me tocó llegar y el grupo me hizo sentir bien rápidamente", concluyó.