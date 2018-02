Insaurralde y el fútbol chileno: "Se asemeja mucho al europeo"

Juan Manuel Insaurralde analizó sus primeras semanas en Colo Colo y alabó el nivel del fútbol chileno hasta el punto de compararlo con el europeo.



"El fútbol chileno es muy rico; hay mucha técnica y velocidad, eso cambia al fútbol argentino que es más friccionado y de lucha. Se asemeja mucho a lo que es el fútbol europeo, porque son transiciones rápidas, no hay muchos roces y los jugadores de tres cuartos hacia adelante tienen mucha intensidad", dijo el "Chaco".



Respecto a su adaptación en el Cacique: "Estoy muy contento, el grupo me ha aceptado muy bien, me siento muy cómodo. Lamentablemente, sufrimos la lesión de Julio (Barroso), esperemos que pronto se ponga a disposición. Vengo bien, me metí en el grupo y espero afrontar esto lo mejor posible".



El "Chaco" asoma como reemplazante del "Almirante" para el duelo de este viernes ante O'Higgins y detalló que "hasta hoy que entrenamos jugué de líbero, pero de eso dispondrá el técnico. Yo me adapto a cualquier posición, así que esperemos a que pase mañana y hasta que llegue el partido".



El defensor de 33 años se mostró asombrado por la racha negativa de los albos en la Copa Libertadores: "Me sorprendió ese dato que no acceden hace rato a octavos de final. Nosotros estamos preparados, preparándonos de la mejor manera. Hay que ir tranquilos, sabiendo que Colo Colo es un equipo grande, que siempre aspira a ser protagonista donde juegue. Trataremos de estar a la altura".



Por último, aseguró que "la Copa Libertadores es muy difícil, muy dura y traicionera. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido, ir haciéndonos fuertes y dependiendo de eso veremos qué es lo que pasa. En líneas generales estamos bien y con muchas ganas".