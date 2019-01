Insaurralde: 'Tenemos que estar fuertes y no dar importancia a lo de afuera aunque nos de bronca'

Colo Colo sigue realizando su pretemporada en Argentina donde el equipo va conociendo la idea de Mario Salas para enfrentar las competencias durante el 2019.

El central del Cacique, Juan Manuel Insaurralde, en conversación con el sitio oficial de Colo Colo, realizó un balance de lo que ha sido esta preparación para el torneo local y la copa sudamericana: "arranca una nueva etapa con Mario y su cuerpo técnico y tenemos que ser protagonistas donde juguemos, en la competencia que sea y ni hablar del torneo local donde tenemos que buscar lograr algo importante para el club y nosotros", manifestó.

Además confesó que su llegada a Colo Colo fue una forma de renacer en su carrera: "Mi último paso en Boca estuve lesionado, mucho tiempo parado y no la pase tan bien. Me tuve que ir del club y Colo-Colo me abrió las puertas. Era un desafío muy grande para mí porque todos pensaban que estaba acabado, que ya no podía jugar en un equipo grande y le agradezco a Colo-Colo".

"El Chaco", quién anotó 4 goles el pasado campeonato, se refirió a las diversas criticas que muchas veces recibe el camarín de Colo Colo, manifestando que "Molesta pero no tenemos que dar importancia a lo que digan de afuera. Mientras internamente estemos claros con lo que pensamos, y lo estamos, tenemos que estar fuertes y no dar importancia a lo de afuera aunque nos de bronca".

Colo Colo jugará un par de duelos amistosos antes de retornar al país para realizar la presentación del plantel en la Noche Alba.