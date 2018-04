Iniesta y su probable partida del Barcelona: "Esta semana haré pública mi decisión"

Andrés Iniesta vivió probablemente su última final con el Barcelona tras imponerse por 5 a 0 ante el Sevilla en la Copa del Rey.



El manchego se mostró muy emocionado tras la obtención del título y no pudo aguantarse las lágrimas al ver el cariño de los hinchas.



"Esta semana haré pública la decisión. Hoy me siento feliz y tengo un cariño muy especial a la afición, no por lo de hoy, sino por todo lo que ha sido mi carrera y el respeto que me tienen", señaló tras ser consultado si se marchará del cuadro culé.



El volante de 33 años se matriculó con un golazo y quedó satisfecho con su rendimiento una vez terminado el partido. "Si añades la actuación personal al global del partido en sí, pues te siente muy feliz a nivel individual y colectivo. La Copa nos hacía mucha ilusión para poder añadir a la Liga, que la tenemos a tocar", agregó.



Se especula que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 seguiría los pasos de Javier Mascherano y emigrará al fútbol chino.