Iniesta sobre su depresión: "Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla"

A pesar de la exitosa carrera que tuvo, Andrés Iniesta fue una víctima más de la silenciosa enfermedad que es la depresión, según dio a conocer en La Sexta.



El volante contó que su estado emocional se fue afectado luego de que consiguiera todo con el Barcelona, a fines de la década pasada.



A tal punto llegó la situación del Cerebro que incluso "deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar".



Iniesta contó que "cuando sufres depresión, no eres tú, cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida".



El volante manifestó que cuando ya no pudo más con su condición pidió ayuda, relatando que "una tarde estaba en casa y me encontraba muy mal. Llamé al médico y le dije 'o hacemos algo o no sé qué va a pasar'. Esa misma tarde bajamos a la ciudad deportiva y le dije 'necesito ayuda, necesito algo porque si no, no salgo de esta situación".