Iniesta entre lágrimas tras su despedida del Barcelona: "Los llevaré en mi corazón para siempre"

Se va una leyenda del Barcelona. Andrés Iniesta tuvo su despedida del cuadro culé en el último partido de la liga ante la Real Sociedad, y lo hizo de la mejor forma posible, ganando y siento vitoreado por todo el Camp Nou.

El homenaje para el mediocampista español arrancó desde antes del partido, con un gran mosaico que decía "Infinito Iniesta", pasando por el otro pliego gigante que se desplegó durante el cotejo con el mensaje "Gracias por tanto".

Entre lágrimas, la leyenda del conjunto catalán sostuvo que "han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, para mí, el mejor del mundo".

Finalmente, Iniesta prometió amor eterno al club de su vida. "Gracias a vosotros, mi afición, por todo el cariño y por todo el respeto que me habéis hecho sentir desde el día que llegué, como un niño. Me voy como un hombre. Gracias por este mes, en el que me habéis pedido que me quedara. Sólo os puedo decir que os llevaré en mi corazón para siempre", manifestó.