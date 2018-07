Inglaterra supera a Colombia en los penales y chocará ante Suecia en cuartos

Colombia no pudo ante Inglaterra en los octavos de final y quedó eliminada tras caer en una infartante definición por penales en el Otkrytie Arena.

Pese a que los europeos estaban más cerca de abrir el marcador, David Ospina no pasó complicaciones en su arco, hasta que Carlos Sánchez volvió a cometer un penal, tal como lo hizo en el debut ante Japón.



El volante del Espanyol se montó sobre Harry Kane en los 57' de partido, y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima.



El delantero del Tottenham y goleador del Mundial definió con tranquilidad desde los doce pasos ante Ospina y pateó fuerte al medio para poner el 1-0 parcial.



Cuando el partido ya se acababa y los ingleses preparaban los abrazos, Yerry Mina ganó un cabezazo en las alturas y puso la paridad a los 93' del encuentro para así forzar el alargue.



En el tiempo extra, ambos equipos se vieron desgastados y no se hicieron daño en los 30' restantes, llevando la definición a los lanzamientos penales, donde Inglaterra se impuso por 4-3 desde los doce pasos.



Andrés Uribe y Carlos Bacca fallaron para los cafeteros y decretaron el triunfo de los británicos. Tras este resultado, el equipo de Gareth Southgate se instaló dentro los ocho mejores, instancia en la que se medirá ante Suecia para buscar un cupo en las semifinales.



Carlos Sánchez previo a cometerle penal a Harry Kane.