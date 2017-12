Indisciplina marginaría a Yeferson Soteldo de decisivo duelo ante Colo Colo

La máxima figura de Huachipato, Yeferson Soteldo, podría perderse el decisivo duelo contra Colo Colo por un presunto acto de indisciplina.

Según informó El Mercurio, tras la caída ante O'Higgins, el venezolano habría protagonizado un incidente durante la madrugada del viernes en el viaje de Rancagua a Concepción.

Tanto el enganche como el paraguayo Jorge Ortega se habrían enfrentado al técnico César Vigevani al interior del bus.





El rotativo asegura que el motor del enfrentamiento tiene que ver con el consumo de alcohol, ya que los jugadores venían presuntamente bebiendo licor sobre el vehículo, lo que disgustó al estratega.

El conflicto se habría repetido cuando bajaron del bus en el condominio Parque Urbano, ubicado en la calle Jorge Alessandri de Concepción, donde tras una acalorada discusión el técnico habría agredido a Ortega.





Desde el cuadro de la usina aseguran que la convocatoria de Soteldo para el crucial partido está en riesgo por temas físicos y el propio Vigevani sostuvo que el venezolano tiene "una lesión muscular que arrastra hace tiempo en el cuádriceps derecho".

Sin embargo, esta versión se contradice con lo que dijo el propio jugador, quien aseguró que sufre de una contractura "en ambas zonas de los gemelos".

Soteldo negó tajantemente las acusaciones y subrayó que se trata de "una mentira total, yo no he participado de ningún acto de indisciplina y no acepto que dañen mi honra".