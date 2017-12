Ignacio Prieto en su vuelta a la UC: "No vengo a cortar cabezas"

Ignacio Prieto, luego de 24 años de ausencia, retornó a Universidad Católica como asesor del fútbol formativo.

Es la segunda contratación de los cruzados para el próximo año, pues este jueves anunciaron a Beñat San José como su nuevo entrenador.

Durante su presentación, uno de los ídolos máximos de la franja remarcó a qué vuelve. "Vuelvo a Católica a trabajar en equipo y a sumar. Entregar mis conocimientos, ayudar y sumar para que Católica siga creciendo en el área formativa", indicó.

Además, el exvolante negó que su llegada signifique el adiós de otros. "No vengo a cortar cabezas, no es mi estilo. No quiero pasar arriba de nadie, quiero cooperar al máximo en lo que se está haciendo. Empezaré el 2 de enero", comentó.

La pretemporada del cuadro estudiantil comenzará el 3 de enero, buscando recuperar el protagonismo perdido este 2017 tanto en el fútbol profesional como formativo.