Ignacio Jeraldino criticó a Juan Manuel Insaurralde: 'Es un tipo que pega sin balón'

Audax Italiano se mide ante Colo Colo por una nueva fecha del torneo nacional. En los itálicos están cosncientes del buen momento que atraviesan los albos.

El delantero Ignacio Jeraldino, en diálogo con La Tercera aseguró que saben la importancia del partido, considerando las aspiraciones que tienen de meterse en la parte alta de la tabla. "Es Colo Colo. Son fuertes, pero iremos a presionar. Evitar que se hagan fuertes, que jueguen tranquilos. Que tengan un verde siempre encima, sobre todo Valdivia, que es quien les arma el fútbol".

Sobre la faceta defensiva de los albos, el exjugador del Parma criticó duramente a Juan Manuel Insaurralde. "Insaurralde es un tipo que pega sin balón. La reacción que tuvo Ángelo Henríquez se debe a las tres patadas que le da. A mí me pegan bastante, pero no reacciono. Ribera y los compañeros me han hablado de eso".

El duelo ante itálicos y albos se disputará en el estadio Monumental desde las 19:30 horas.