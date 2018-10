Ignacio González: "Para mí lo primordial es salvar a San Luis del descenso"

La renovación de Agustín Orión en Colo Colo está lejana, y este martes se supo que el "Cacique" quiere el retorno de Ignacio González.

En conversación con Los Tenores, el arquero se refirió al rumor: "Mi representante maneja las ofertas, sé que hay interés de Chile y el extranjero. Para mí lo primordial es salvar a San Luis del descenso", dijo.

De todos modos, el "Nacho" adelantó qué le gustaría si vuelve a Macul: "Soy muy respetuoso de los arqueros que están trabajando y no corresponde que hable de eso. Lo que sí puedo decir es que siempre he querido una revancha en Colo Colo, porque salí para poder jugar", comentó.

San Luis postergó su partido contra la U para el próximo fin de semana, situación que molestó al golero: "El estadio va a estar ocupado y no podíamos jugar de locales. Yo hubiera preferido jugar esta semana, no entendemos por qué no coincidieron las fechas. Lo encuentro raro, sabían que estaba la Expo Quillota", indicó.

Respecto a la lucha por el descenso, González señaló que "lo bueno es que en la última fecha jugamos con Everton. Tenemos dos partidos de locales que debemos aprovechar, si el resto enreda puntos llegaremos a ese duelo con opciones".

Por último, el jugador del cuadro "Canario" expresó que "trabajo para estar en la Selección y esa es una de mis metas. Si hago una buena campaña se me pueden abrir las puertas. Soy respetuoso con los arqueros que llaman porque el fin común es Chile".