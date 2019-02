Identificaron el cuerpo de Emiliano Sala en los restos del accidente aéreo

La policía inglesa del estado de Dorset confirmó que el cuerpo hallado tras el accidente aéreo que afecto a Emiliano Sala pertenece al jugador argentino.

Así lo confirmaron a través de su twitter, donde señalaron que el cuerpo traído durante la jornada del día de ayer fue reconocido como el exdelantero del Nantes. Además, consignaron que las familias tanto de Sala como del piloto David Ibbotson ya fueron notificadas del hallazgo.

El accidente capturó la atención de todo el mundo luego de darse a conocer hace dos semanas que había desparecido durante un viaje entre Francia e Inglaterra por el Canal de la Mancha.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P