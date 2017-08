Iberia no se rindió y sorprende al vencer a Colo Colo

Lo que parecía un fácil trámite terminó siendo un dolor de cabeza para Colo Colo, ya que en la ida de los octavos de final de la Copa Chile, el Cacique cayó por 3-2 frente a Iberia, en un duelo en el que los azulgranas no se rindieron y reaccionaron sobre el final para dar vuelta el marcador.



Tras un aburrido primer tiempo, los albos se pusieron en ventaja a los 51', tras un penal discutible que transformó en gol Gonzalo Fierro. Siete minutos más tarde, Nicolás Maturana con un zurdazo anotó el 2-0 parcial, que hacía pensar en una jornada tranquila para los de Macul.



No obstante, Iberia no bajó los brazos y descontó a los 60', a través de Diego Opazo, sembrando la ilusión de los locales.



Fue allí que el empuje de los azulgranas permitió la igualdad, en una jugada que generó polémica a los 84', pero que aprovechó Marcelo Jorquera. Finalmente, Alexis Delgado convirtió el definitivo 3-2 a los 86'.



Tras esto, llegaron las expulsiones de Braulio Baeza y de Hardy Cavero, lo que condimentó más el partido.



Un resultado sorpresivo, y que deja a los del Biobío con la primera opción de avanzar a la siguiente ronda de Copa Chile. Por su parte, el Cacique tendrá que volver a reaccionar para el 3 de septiembre.