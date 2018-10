Huracán Michael: ¿Amenaza la concentración de Chile en Estados Unidos?

Tal como se había pronosticado, la tormenta tropical Michael se convirtió en un huracán y este martes alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, alcanzando actualmente vientos de hasta 155 kilómetros por hora.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el fenómeno atmosférico se está moviendo hacia el noroeste del Golfo de México y tocará tierra en el estado de Florida este miércoles.

