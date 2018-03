Hugo Tocalli: "A Colo Colo le faltó la puntada final para definir ante Nacional"

Hugo Tocalli, extécnico de Colo Colo durante la temporada 2009-2010, conversó este miércoles con Los Tenores y analizó la caída ante Atlético Nacional por el Grupo B de la Copa Libertadores.



"Estuve viendo el primer tiempo, porque tenía una reunión. A Colo Colo le faltó la puntada final para poder definir. Tuvo el control del partido en el PT en un tramo muy importante, pero no lo vi llegar claro. No ha llegado nunca claro al arco de Nacional", dijo el DT.



No obstante, alabó al equipo dirigido por Pablo Guede: "Vi una plantilla en Colo Colo muy buena, extraordinaria. No vi el segundo tiempo, pero en el PT prácticamente Nacional no llegó nunca al arco claro, entonces después decís: 'cómo perdió Colo Colo este partido'".



Para Tocalli el problema del Cacique se produjo en la falta de profundidad y la carencia de pases filtrados a Esteban Paredes y Octavio Rivero. "Le faltó esa puntada de Valdivia que lo sabe hacer tan bien. Ayer vi un Colo Colo en el primer tiempo que estuvo de igual a igual. No puedo hablar del segundo tiempo, porque no lo vi", remarcó.









Además, recordó su participación en la Libertadores con los albos en 2010, donde quedó eliminado y tercero en el grupo detrás de Vélez Sarsfield y Cruzeiro: "Me tocó vivirlo con Colo Colo en una Copa donde sacamos 8 puntos y no pudimos clasificar. Los puntos de local son fundamentales, más cuando comienza la serie que te toca".



Al ser consultado por Los Tenores sobre el motivo del paupérrimo nivel de los clubes chilenos a nivel internacional, el trasandino señaló: "Habría que analizar con la ANFP, con Arturo (Salah) y con todo el fútbol. Falta un poco juntarse más y ver cuál es el problema que está faltando en Chile, ¿por qué antes lo internacional, no siendo la selección que ha ganado dos copas américas, no podemos ni en juveniles ni en clubes pelear una copa?"



Por último, alabó las condiciones del jugador chileno y el actual momento de Paulo Díaz en San Lorenzo. "Habría que hacer un análisis en qué está fallando; si es en la organización de los campeonatos, si es en darles más experiencias. Van a jugar a cualquier lado y juegan. Acá está Paulo que es como si estuviese hace 20 años en San Lorenzo".