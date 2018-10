Hugo Droguett quedó descartado para el duelo de Universidad de Concepción ante la UC

Una baja sensible es la que tendrá Universidad de Concepción contra Universidad Católica, ya que no contará con uno de sus jugadores históricos.



De acuerdo a ADN Deportes, Hugo Droguett sufrió un desgarro durante un entrenamiento del Campanil, por lo que quedó prácticamente descartado para el cotejo del sábado.



Si bien aún no se conoce el tiempo que estará de baja el volante, se puede presumir que a lo menos quedó marginado por un mínimo de tres semanas, en vista del desgarro.



Recordemos que el duelo se disputará este sábado a las 20:00 horas en San Carlos de Apoquindo.