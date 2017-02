Huachipato fue el equipo que más gastó en el mercado de fichajes para el Clausura

La restricción de sólo tres fichajes hicieron que la previa del torneo de Clausura estuviera marcado por la falta de grandes inversiones, donde Huachipato fue la sorpresa y excepción.

Y es que, según el diario El Mercurio, los acereros gastaron en el mercado de fichajes US$ 1.550.000 con la compra del venezolano Yeferson Soteldo.

Detrás de los acereros, Colo Colo se anotó con el segundo "mayor" gasto al adquirir el pase de Fernando Meza por cerca de 500 mil dólares.

Más atrás aparece O'Higgins que sumó al sub 20 chileno-japonés Nozomi Kimura, quien pasó de Santiago Morning a Rancagua por US$ 350.000.

Universidad de Chile, por su parte, solamente desembolsó 160 mil dólares en el arriendo de la carta de Lucas Ontivero.

El resto gastó: US$ 130.000, Universidad de Concepción; US$ 100.000, Audax Italiano; US$ 50.000 Deportes Iquique, y US$ 30.000, Palestino.