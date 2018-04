Hoyos y las molestias de Gonzalo Jara: "No estaría diciendo la verdad si llega o no"

Ángel Guillermo Hoyos conversó con la prensa en la antesala del Superclásico ante Colo Colo y dejó en suspenso la presencia de Gonzalo Jara desde el primer minuto. Además, tuvo palabras para Pablo Guede y le dio un espaldarazo por el complicado momento del DT.



"Son sillas eléctricas adonde estamos sentados. Y esto es el fútbol, pero todo el apoyo a él (Guede) y a Gustavo Grondona (ayudante técnico), que soy amigo desde hace muchos años. Todo el apoyo, porque donde estamos sentados mucha gente quiere estar y es una silla eléctrica que hay que acostumbrarse a vivir y que el corazón sea fuerte", dijo el DT.



El argentino resaltó el momento del equipo, que lo tiene como puntero del Torneo Nacional junto a la UC y líder del Grupo E de la Copa Libertadores con Racing.



"Nadie nos ha regalado absolutamente nada. Es un mérito del equipo, del colectivo, que nos trae hasta aquí. Es enfrentar a un rival que tiene una jerarquía enorme de jugadores, son partidos apartes. Hay que vivirlos y sentirlos como tal. Hay que resaltar donde estamos en este momento que es lo más importante", indicó.



Por último puso en duda a Gonzalo Jara por una molestia en el isquiotibial izquierdo. "Él está bien, pero no lo queríamos exigir y por precaución lo hemos sacado. No estaría diciendo la verdad si llega o no llega", concluyó.