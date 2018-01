Hoyos y la posición de Soteldo: "Puede tener distintas alternativas porque maneja los dos perfiles"

Ángel Guillermo Hoyos hizo un alto en la pretemporada de la U y se tomó un tiempo para conversar junto a Los Tenores respecto a su trabajo en la banca estudiantil y los refuerzos.



"Siempre lucho para tratar de llegar a lo máximo, para tratar de competir e ir mejorando el aumento de capacidades para que la producción final sea muy beneficiosa para el club", indicó el estratega.



El DT hizo un balance del 2017 y señaló que "la conformidad pasa por muchas situaciones. Personalmente, sostengo que en muchos partidos se han logrado cosas importantes que a lo mejor no se pudo mantener. Hemos visto también muy buenos partidos, situaciones importantes".



Además, abordó la dura caída por 4-1 ante Colo Colo en el Monumental: "Creo que fue una derrota importante que marcó situaciones, pero también decir que en ese momento el equipo se reestableció inmediatamente. Es obvio que a la gente le puede doler el resultado, pero el equipo a los tres días compitió por la Copa Chile e hizo uno de los muy buenos partidos que se ha hecho".









"Nos afectó enormemente y fue un caos, pero también la adversidad es el camino a seguir creciendo. Y este año no va haber excepciones de cosas y hay que tratar de superarlos. Universidad de Chile está por arriba de una derrota", agregó.



Respecto a la posible llegada de César Pinares, Hoyos aseguró que "es un jugador también muy bueno. Estamos en la misma posición que puede estar Gustazo (Lorenzetti). Vendría a sumar un jugador importante hacia un colectivo importante".



Hoyos valoró la llegada de Yeferson Soteldo, sin embargo, aún no definió en qué posición lo ocupará: "Es obvio que cuando lo vimos en Huachipato su rendimiento máximo está sobre la izquierda, pero puede tener diferentes alternativas de caer al medio y a través de su velocidad poder desequilibrar. Y por la banda derecha veremos porque maneja los dos perfiles".



Por último se refirió a la visita del Papa Francisco a Chile y manifestó sus ganas de asistir a alguna misa. "¿Cómo no me va a motivar? Uno vive con la fe. Personalmente es importante y sobre todo uno lo que pide siempre es paz, salud y crecimiento de todas las personas", concluyó.