Hoyos: Vilches hizo un partido brillante y la U ha ido ganando solidez

El técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, no dramatizó con respecto a la caída que sufrió el cuadro laico a manos de Huachipato, indicando que el equipo ha ido evolucionando en estos tres encuentros.



“(Lo de hoy) es una mejora importante en solidez en todos los aspectos, en volumen de juego, en fabricar situaciones. Hoy es el punto más alto de los últimos partidos y se mantuvo por mucho tiempo. Inclusive, el rival se sorprende a través de la intensidad que le pone el rival. Se trabajó constantemente y se mereció más en cuanto a resultado”, dijo.



Con respecto al desempeño de Christian Vilches, uno de los más cuestionados por su desempeño, el exDT de Bolivia consideró que el error “es una cosa puntual y venía haciendo un partido bárbaro. Por un error no se puede echar abajo todo su trabajo. Para mí ha sido brillante en estos partidos, pero son cosas que suceden”.



Hoyos complementó su análisis manifestando que “jugando de esta forma, se ganan más partidos. Ganamos en solidez y esto va a ser así. Es un equipo de hombres que me han sorprendido en todos los aspectos, en la entrega, en el trabajo. Es un plantel que necesita que le salgan bien las cosas porque lo merece por lo que hace en la semana. Nos vamos vacíos en los tres puntos, pero en otros aspectos nos vamos “contentos”, porque nos gusta ganar”.