Hoyos tras perder la Copa Chile: "La lesión de Pinilla trastornó un poco la situación"

Ángel Guillermo Hoyos no asistió a la conferencia de prensa luego de perder la final de la Copa Chile a manos de Santiago Wanderers y apenas paró en la zona mixta para responder tres preguntas.



Al ser consultado por su evaluación del encuentro: "Felicitar al plantel por todo; competimos y felicidades al rival que ganó. Me conmovió el equipo buscando por todos lados y tratando de ganar el partido".



"La lesión de Pinilla, se trastorna un poco la situación. El equipo estaba sólido en ese momento. Nos encontramos después a los 6’ con el 0-1, pero son cosas que han sucedido y no pasa nada", agregó.



Pese a la caída, valoró haber llegado hasta la final y aseguró que "esto es un mérito del equipo que nos ha traído hasta acá y vuelvo a destacar el máximo del esfuerzo que han hecho".



Antes de abandona el Ester Roa, recalcó el apoyo de la hinchada con la mítica frase del Liverpool: "La gente, impresionante. Por eso siempre decimos que nunca caminamos solos y es un gusto estar aquí en la Universidad de Chile".