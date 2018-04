Hoyos tras la goleada de La Calera: "Pido disculpas a la gente, estamos todos muy dolidos"

Ángel Guillermo Hoyos dio la cara tras la dolorosa goleada sufrida ante Unión La Calera en el Lucio Fariña. El DT azul se mostró triste por la caída y le pidió disculpas a los hinchas por el resultado.



"Realmente estamos todos muy dolidos, no lo esperábamos. Veníamos a hacer un partido para tratar de llevarnos los puntos. Sabemos que es un campo difícil, pero veníamos a eso y no lo hemos logrado", dijo el DT.



"Pedir disculpas a la gente, a todo lo que es el club. También cuando se gana le agradecemos a la gente el apoyo, que es incondicional. Eso demuestra lo que es la Universidad de Chile, en las buenas y en las malas siempre están", agregó.



El estratega no quiso entrar en detalles del partido y volvió a reiterar las disculpas públicas: "Internamente sacaremos las conclusiones. Cierra esto con una disculpa que realmente no lo esperábamos, no estaba en los papeles nuestros. Son cosas que ocurren y hay que afrontarlas".



Además, hizo un llamado a dar vuelta la página y enfocarse de lleno en el partido con Cruzeiro por Copa Libertadores. "En 96 horas tienes un compromiso internacional importante y en la otra semana ya tienes a Racing de nuevo. Hay que tratar de superar estos momentos amargos que estamos teniendo".



Por último alabó a La Calera y se disculpó nuevamente. "El rival jugó muy bien, se encontró con posibilidades favorables y lo que llegaron se concretó. Los chicos no tienen nada que ver. El partido se presentó así y hay que pasarlo rápido. Vuelvo a repetir las disculpas a la gente, porque es doloroso".