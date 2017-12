Hoyos sobre Pizarro: "Me encantaría que se quede porque disfruta el fútbol"

La posible partida de David Pizarro es la discusión principal en la U, elenco que cerrará el Transición este sábado ante Iquique.

Ángel Guillermo Hoyos, respecto al "Fantasista", tuvo una categórica respuesta. "Es importantísimo y es muy capaz en todos los aspectos, como jugador y persona, él verá cuál es la mejor decisión y será completamente respetada. Me encantaría que se quede porque disfruta el fútbol", indicó.

El argentino también habló en relación a Gonzalo Jara. "Me ha manifestado que está solamente enfocado acá y no en otro lado, la decisión de seguir o irse la toma él pero yo, sinceramente, no he escuchado nada", apuntó.

Sobre Sebastián Ubilla, otro de los que puede partir, su entrenador señaló que "termina contrato, si tiene posibilidades debe considerar lo de afuera, pero sabe que el club estará presente. Esa libertad para tomar decisiones es una garantía de tranquilidad".

Por último, consultado por la Copa Libertadores, Hoyos sentenció que "siempre he dicho que debemos hacer una buena presentación internacional, esa es nuestra intención principal. Tengo mucho optimismo e ilusión en conseguirlo, el crecimiento se verá partido a partido".