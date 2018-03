Hoyos: "Araos tiene un parecido a Enzo Francescoli y cositas de Bochini"

Fiel a su estilo, el técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, realizó una particular comparación con respecto a Ángelo Araos, puesto que para él tiene cosas similares a una de las leyendas del fútbol sudamericano.



"Araos tiene un parecido a Enzo Francescoli y cositas de Bochini (Ricardo)", aseveró el trasandino, añadiendo que tanto el exAntofagasta como Nicolás Guerra están teniendo una buena campaña, además de esperar resultados similares con Yerko Leiva.



Hoyos de paso fue consultado por la polémica entre la ANFP y Claudio Bravo, a lo que no quiso profundizar acerca de su postura sobre el caso.



"Es un tema muy delicado. Cuando era seleccionador había entrenadores que se metían a opinar sin saber, y no me parecía correcto si no se tiene la información completa. No me gustaban esas opiniones, que en realidad buscaban ocupar mi puesto más que ayudar. Soy muy respetuoso y no me gusta hablar por hablar, ni que se manden mensajes desde fuera. Prefiero que me los digan a la cara", lanzó.



Por otro lado, el DT de la U también valoró lo que significará el amistoso contra River Plate, puesto que a su parecer será "un lindo partido para jugar, vivir y disfrutar. Y tampoco estaremos solos: Estaremos con 40 mil personas".