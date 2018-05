Horacio de la Peña: "Fernando González fue mejor que Nicolás Massú"

El extenista Horacio de la Peña reveló cuál sería su preferencia si le tocara elegir entre Fernando González -a quien llevó a ser top ten del ránking ATP- y Nicolás Massú.

En conversación con el programa Código Camarín de CDF, el entrenador argentino admitió que el Bombardero de La Reina "fue mejor y tuvo una carrera más destacada que Nicolás Massú".

"Creo que el tenía herramientas para competirle mano a mano a los mejores del mundo. A Nico no le alcanzó para eso y te das cuenta de ello en los Grand Slam, porque ahí es donde tienes al contrario en su forma óptima", argumentó.





De la Peña también se puso en el lugar de entrenador de Marcelo Ríos y confesó que "siempre me tocó ser la parte que le hacía creer a los jugadores que podían, pero haber estado con un jugador que me dijera 'tranquilo campeón', hubiera sido divertidísimo (…) ese tipo no tenía límites".

La entrevista completa la emitirá el Canal del Fútbol (CDF) este sábado 12 de mayo a las 22:00 horas.