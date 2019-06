Hope Solo y Alexi Lalas llenaron de elogios a Tiane Endler: 'Es la mejor portera del mundo'

Fue la gran figura del partido, pese a los tres goles que le marcaron. Hasta el cansancio la prensa nacional e internacional se ha tomado el tiempo para admirar el tremendo partido que realizó Christiane Endler, capitana de la Selección Chilena Femenina, pese a caer ante Estados Unidos, actuales campeonas del mundo.

Si bien la prensa internacional ha hecho eco de las loas que ha recibido la portera nacional del PSG de Francia, dicha admiración llegó incluso a las manos de dos emblemas del fútbol norteamericano: Hope Solo y Alexi Lalas.

La portera norteamericana, medallista de oro en los Juegos Olímpicos del 2008, comentó a través de redes sociales: "Endler no es del promedio... Es espectacular. ¿Alguien cree que está jugando en un arco más pequeño? Gracias Christiane Endler por traer tanto orgullo a la posición de arquera. ¡Mantén tu cabeza en alto!", escribió.

Por su parte, Alexi Lalas, exseleccionado nrteameriano no dudó en plasmar en su cuenta de Twitter que: "Christiane Endler, la mejor arquera del mundo. He dicho", aseguró el hoy panelista deportivo.

