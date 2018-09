Homenajean a ídolo de Cobreloa y exseleccionado de la Roja tras incendio que afectó a su vivienda

Una tragedia afectó a un jugador histórico del Cobreloa de los años ochenta. Un incendio castigó a su vivienda, llevándose indumentaria deportiva y parte importante de los recuerdos que le dejó el balompié. Por eso el mundo del fútbol homenajeó al también exfutbolista de Antofagasta y Ovalle, Hugo Tabilo Avilés.

El Club Deportivo Radomiro Tomic de Calama organizó la actividad para el exseleccionado de la Roja. El homenaje incluyó la entrega una réplica de la camiseta que usó en el título de Cobreloa en 1985, la polera de Deportes Antofagasta y mensajes de excompañeros como Armando Alarcón, Carlos Rojas, Eduardo Gómez y Oscar Wirth.

"Desde que sucedió la tragedia he recibido muchos llamados de cobreloínos y exjugadores, por lo mismo me he sentido siempre bien apoyado. Hoy estoy más emocionado que triste pues me ha saludado mucha gente. Eso no tiene palabras de agradecimientos", dijo el ex lateral de los Zorros del Desierto.

Hugo Tabilo pasó once temporadas en Cobreloa (1979-1990). Con los loínos obtuvo cuatro torneos nacionales y una Copa Chile, además de disputar dos finales de la Copa Libertadores (1981 y 1982). Con la Selección de Chile disputó las Clasificatorias hacia el Mundial de México 1986, debutando con la Roja en 1984.

En la ceremonia estuvo su hijo del mismo nombre, quien comentó que "él está bien. Quienes lo conocen, es una persona muy retraída y callada que se refugia mucho en su familia. En general no da a conocer lo que le pasa, por eso nos sorprendimos con lo que pasó ahora. En nuestra casa hubo un desfile de gente que viajó para apoyarlo".

A la actividad se sumó el cuerpo técnico y el plantel de Cobreloa. Entre otros, llegaron el entrenador Rodrigo Meléndez y el capitán Arturo Sanhueza. Los apoderados de la escuela de fútbol que lidera Tabilo y ejecutivos de Codelco Radomiro Tomic entregaron aportes económicos al histórico jugador loíno.

"Cuando llegué acá, una de las personas que me cobijó en el fútbol joven fue el profe Tabilo. Aprendí mucho de él más allá de lo futbolístico, aprendí valores y a querer esta profesión. Es una persona que quiero y admiro mucho", recalcó Meléndez.

Sanhueza manifestó que Tabilo "transmite mucha paz y tranquilidad y eso lleva a que uno se emocione por lo que le tocó pasar. Me ha tocado palparme de la historia del club y él es parte importante de ella".

En los próximos días están planificadas varias actividades que complementen la ayuda recibida por Hugo Tabilo y su familia, destacando un partido benéfico que reunirá a algunos históricos jugadores de Cobreloa contra un equipo de Chuquicamata.