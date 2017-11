Histórico tenista chileno reclama que fue número 1 del mundo antes que Marcelo Ríos

El extenista Luis Ayala, de gran recorrido en el circuito ATP, reclamó por no haber sido reconocido en Chile como el primer número uno del mundo en la década de los 50.



En una entrevista con El Mercurio, la exraquetanacional manifestó su molestia: "Lo que más me duele es que nunca me hayan reconocido como número uno del mundo. En 1959 gané el torneo de Roma, superando a Nicola Pietrangeli que después me ganó la final de París y fui el primer sembrado en Roland Garros".



Ayala es el único chileno que ha disputado dos finales del Grand Slam francés y alega que nunca se valoró tal logro en nuestro país. "Nunca me lo han festejado en Chile. No es que tenga envidia, pero siempre destacan lo que hizo el 'Chino' Ríos y no a mí, que alcancé a ser dos semanas el número uno, hasta que perdí en Roland Garros y me bajaron. No es justo".



"Mi trayectoria tiene dos finales de Roland Garros, un título en dobles mixto y fui número uno del mundo. Es un récord y debe respetarse. No se trata de comparar, porque el tenis de antes es diferente al actual", agregó el finalista de la Copa Davis en 1976.