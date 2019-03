Histórico del fútbol argentino: 'Si Messi quisiera a la selección no renunciaría a partidos'

Luego de que Lionel Messi decidiera no jugar contra Marruecos, un histórico del fútbol argentino criticó con dureza a la "Pulga".

"Si Messi quisiera a la selección no renunciaría a partidos, uno siempre tiene que estar. Maradona, aunque le doliera todo, nunca desistió de defender a Argentina", expresó Leopoldo Luque.

El campeón del mundo en 1978, además, no quedó conforme con los planteamientos de Lionel Scaloni. "Si yo integrara el plantel y escuchara a Scaloni declarar lo que declaró después del partido con Marruecos, no le creería. Es más, le preguntaría cuál es la idea porque la verdad es que no se sabe cuál es", indicó.

Con el delantero del Barcelona a la cabeza, la "Albiceleste" enfrentará en la próxima Copa América a Paraguay, Colombia y Qatar.