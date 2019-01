Histórico del América: 'Castillo tiene el fútbol para triunfar en varias partes'

El América sigue en negociaciones para contratar a Nicolás Castillo, actual delantero del Benfica portugués.

Uno de los históricos del cuadro mexicano, Enrique Borja, aprobó la llegada del chileno en conversación con el CDF.

"Ahora Nicolás Castillo necesita un equipo como América para recuperarse. Es muy joven y tiene una gran calidad. No es un retroceso volver a México", señaló.

Consultado por las dificultades del formado en la UC para rendir en Europa, el ganador de cuatro títulos con el elenco azteca aseguró que "Castillo tiene el fútbol suficiente para triunfar en varias partes. De lo malo tiene que aprender para sacar lo bueno. El técnico le debe tener confianza y ponerlo a jugar. Muchas veces eso es lo único que el futbolista en cualquier parte del mundo necesita".

Por último, Borja descartó que su pasado en Pumas vaya a ser un problema en caso de llegar a las "Águilas". "Me han preguntado varias veces eso porque mi caso fue similar. Él realmente no estuvo tanto tiempo en Pumas para crear esa situación de conflicto. No debería haber mayor problema".