Hinchas norteamericanos alucinaron con el himno de Chile a capela

El Estadio Parque de los Príncipes en Francia, por minutos, se transformó en un teatro de opera, esto cuando los miles de hinchas chilenos, en conjunto con las jugadoras y el cuerpo técnico nacional, entonaron el himno nacional en el duelo ante Estados Unidos por la segunda fecha de la Copa del Mundo Femenina.

Pasa que por disposicion de la FIFA, los himnos nacionales, que duren más de un minuto, se cortan por temas de tiempo, pero en el caso de Chile, como se ya se volvió costumbre, los hinchas terminan cantando a capela la última parte de la canción.

Esto se escuchó fuerte y claro por cada rincón del recinto deportivo parisino, algo que fue destacado por los hinchas nacionales y norteamericanos, tanto en el estadio como en las redes sociales, donde los estadounidenses vibraron con lo mostrado por los fanáticos nacionales.

"Las chilenas lucen muy orgullosas de su país, que diferencia en los himnos al ver a Chile cantando a capela; la forma en que Chile cantó su himno es impresionante", escribió uno de los hinchas norteamericanos en Twitter.

Estos fueron algunos de los comentarios.

US Womens soccer.....a few not even singing or caring... Chile women singing proudly and when their anthem is cut off due to time constraints they sing ACOPELLA as do their fans.....what a difference... So hard to root for them. Spoiled brats — Sue Waters (@Bdgrlsue) June 16, 2019

Chile players and fans belting out their national anthem after the music stopped was everything. #FIFAWWWC #USAvCHI — aspiring hominoid (@i_justLiveHere) June 16, 2019

Es ist immer wieder ein Gänsehaut Moment, wenn die Südamerikaner, ihre Hymne Accapella wiederholen... Una y otra vez el momento de la piel de gallina. Cuando Chile, el himno, vuelve a cantar acapella después de que la música se desvanece. #USACHI #FIFAWWC #USAvsCHI #FrauenWM — Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) June 16, 2019

Watching the anthems w/ my daughters prior to US v Chile. They asked why our team doesn’t sing their anthem & Chile’s entire team was passionately belting out theirs. Congrats on robbing little girls of the joy of national soccer @USWNT #PlayForTheFlagOrQuit pic.twitter.com/eiGXgOVjZV — JohnWickofPolitics (@Gingrich_of_PA) June 16, 2019

How does fifa put a time limit on the national anthem? Love how Chile kept singing their countries song when it was cut off off due to time — Sambo Spee (@SamEyeAmmmm) June 16, 2019

It’s a shame all our US women players don’t have their hand on their chest (Rapinoe) Chile women must be prouder of their country than (Our)US Women soccer players. The women’s team from@Chile all show class and all sung their anthem! First Class Chile women soccer team! — Jeffrey Lynn Leach (@pursuepassion) June 16, 2019

Chile's nat'l anthem sounds like a carnival song lol — zach stone (@z_stonemusic) June 16, 2019