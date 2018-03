Hinchas del PSG causaron disturbios y no dejan dormir al plantel del Real Madrid

Los jugadores del Real Madrid difícilmente olvidarán la noche previa al partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League ante el PSG.



Decena de hinchas franceses acudieron en la madrugada de este martes al hotel de concentración del equipo dirigido por Zinedine Zidane y no dejaron dormir al plantel.



Los ultras galos encendieron bengalas, lanzaron petardos y cantaron al ritmo de "puta madrid", despertando a todo el plantel merengue y alertando al equipo de seguridad, según informa el diario El País.



Tras los incidentes, la policía francesa detuvo a dos simpatizantes del PSG en los alrededores del Hotel du Collectioneur.



Ultras PSG when the police turned up outside the Real Madrid hotel.. #PSGRMA pic.twitter.com/1q2Wlcj7NU

At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. 💥🔥😅 pic.twitter.com/CHxKycVQac