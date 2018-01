Tras debutar en el Manchester United, Alexis Sánchez dejó felices a los hinchas del conjunto de José Mourinho.

En Twitter, los fanáticos alabaron la actuación del "Niño Maravilla", que participó en los dos primeros goles de su elenco.

4-0 fue el triunfo contra el Yeovil Town por la FA Cup, logrando el pase a la quinta ronda del torneo más antiguo del mundo.

Sanchez has proven in just one game how good he is. He will want the ball, he will spray passes left and right, dribble and start counter attacks. World class! What a stunning player for free!! #mufc #arsenal #mcfc — D_ManUtd (@itano_mufc) 26 de enero de 2018

Alexis Sanchez vs. Yeovil



53 Passes

73% Pass Accuracy

6 Key Passes

2 Dribbles completed

1 Assist



Catalyst to our attacks. pic.twitter.com/i9xw6T9Q3Q — Öliver. (@UtdOliver) 26 de enero de 2018

I've said it a million times that I don't like to exaggerate but Alexis Sanchez may be the best player to ever wear the no 7 shirt at United — James (@writtenoff_mufc) 26 de enero de 2018

Alexis Sanchez got 2 Assists in his debut 👌

Can't wait to see him and Pogba on the pitch #mufc — Alex-Is Red (@momen_hamza) 26 de enero de 2018

No problems filling that famous no 7️⃣ shirt @Alexis_Sanchez — MrCueto (@Ryan_Cueto) 26 de enero de 2018

Alexis Sanchez has now been directly involved in 15 goals in his last 15 games in the FA Cup:



8 goals ⚽

7 assists 🅰️ — UnitedReview (@TheUtdReview) 26 de enero de 2018

Alexis Sanchez is outstanding — Ioan Pugh (@IoanPugh1) 26 de enero de 2018

Alexis Sanchez:



61 mins

2 assists



Instant impact! 🔥🇨🇱7️⃣ #mufc — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝐒𝐚́𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳⁷ 𝕄𝕌𝔽ℂ (@djfazworld) 26 de enero de 2018