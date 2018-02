Hinchas del Everton de Inglaterra visitaron a su homónimo chileno en el Sausalito

Everton de Viña del Mar recibió una particular visita tras la derrota ante Universidad Católica en el Sausalito.



Hinchas del Everton de Inglaterra acudieron hasta las inmediaciones del cuadro ruletero para conocer a su homónimo chileno y se fotografiaron con algunos jugadores del club.



El elenco de Pablo "Vitamina" Sánchez compartió las imágenes a través de las redes sociales y agradeció la visita sorpresa.

¡Visita sorpresa! Hinchas de Everton de Inglaterra pasaron por el complejo para conocer el Club viñamarino 💙💛💙 #ContigoForEver

¡Nice visit from your fans @Everton. Bonding across the ocean! pic.twitter.com/hpz6k66khZ