Pese a que el Barcelona naufragó en su visita ante el Levante por Copa del Rey -perdiendo por 2-1- los hinchas culés terminaron elogiando a Arturo Vidal.

Los fanáticos reconocieron el sacrificio que pone el chileno en cada partido, destacando que era la mejor figura que había de los catalanes en cancha.

"Vidal está jugando solo", "Vidal si la está sudando", "Arturo Vidal va a muerte. Es el único que quiere la copa", fueron algunos de los comentarios para el nacional.

Arturo Vidal is the only one playing today smh the rest are trash