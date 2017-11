Hinchas de Puerto Montt inician campaña para retener a Sebastián Abreu

Un grupo de hinchas de Puerto Montt llamado "Movimiento Albiverde" inició una campaña para retener a Sebastían Abreu en el club por las siguientes temporadas.

La estadía del uruguayo en el elenco salmonero está pactada por un semestre, es decir, sólo el torneo de Transición. Por lo tanto, al "Loco" sólo le quedaría un mes en el club sureño y los fanáticos ya están tratando que se quede a toda costa.

La iniciativa lanzada por redes sociales llamada "No te vayas, Loco", busca enviar un mensaje a la directiva puertomontina, para que hagan todo lo posible en alargar la estadía del charrúa en la Décima Región.

El propio Abreu se refirió a la campaña lanzada por los hinchas, asegurando al diario El Llanquihue que "en la directiva ya saben que hay equipos que están con propuestas concretas, y del exterior también; pero no cierro puertas en el lugar donde me tratan bien, me valorizan como ser humano, como profesional”.

Ironizando y en tono de broma, el uruguayo agregó: "Tendríamos que hacer algo con el clima, pero, bueno, eso tenemos que ver cómo lo podemos manejar; pero en lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, estoy en un lugar donde me siento muy bien. Entonces, nunca cierro puertas para conversar".

La campaña ya cuenta con muchos adherentes y promete ir creciendo, ya que el sueño de los hinchas salmoneros es seguir viendo al uruguayo como el gran referente del equipo de sus amores.