Hinchas de Philadelphia Eagles se volvieron locos con el triunfo de su equipo

Este domingo, Philadelphia Eagles logró llegar al tercer Super Bowl de su historia, tras vencer 38-7 a Minnesota Vikings.

Las celebraciones de sus hinchas en la ciudad no se hicieron esperar, haciéndose sentir durante varias horas.

De todo ocurrió en los festejos de las "Águilas", quienes se enfrentarán a New England Patriots para definir al campeón de la NFL.

Un fanático subió las escaleras de "Rocky" en un "Buggy", mientras que otro chocó corriendo dentro del metro.

Eagles fans are headed to the Super Bowl and hopefully they don’t do anything stup...never mind. pic.twitter.com/E8GwtBRE1x