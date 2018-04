Hinchas de Juventus descubren el "amor" de la esposa del árbitro por Madrid

La polémica que definió la llave entre Real Madrid y Juventus, por los cuartos de final de la Liga de Campeones 2017-2018, no termina para los hinchas de la Vecchia Signora, quienes encontraron una supuesta causal del arbitraje del inglés Michael Oliver.

Los fanáticos del conjunto de Turín descubrieron en las redes sociales un argumento para su enojo, luego de que difundieran que Lucy Oliver -la esposa del réferi- había mostrado su cariño por la capital española y el Estadio Santiago Bernabéu.

En Instagram vieron que publicó dos imágenes de sus vacaciones en España en julio de 2016, en las que escribió "loving Madrid" (amando Madrid) y "not a bad estadium i guess..." (no es un mal estadio supongo). El enojo a los hinchas no se les pasa.