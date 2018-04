Hinchas de Everton hacen llamado a no comprar entradas para el duelo con UE

A falta de una semana para la undécima fecha, los hinchas de Everton hicieron un llamado a no comprar las entradas para el duelo ante Unión Española en el estadio Sausalito.



Los Ruleteros realizarán una marcha el próximo sábado, mismo día del partido ante los hispanos, para manifestar su descontento con la sociedad anónima que maneja al club.



"Porque nos cansamos de los abusos de la S.A. Hacemos el llamado a no comprar entradas ni adquirir entradas de cortesía. No entraremos a Sausalito", señala uno de los afiches de la fanaticada viñamarina.



Cabe recordar que en un partido ante la UC, Los Ruleteros no acudieron a la galería local tras un llamado similar por el alza del costo de los tickets.