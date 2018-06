Hinchas de Corea reciben a la selección con huevazos y almohadones de Gran Bretaña

Corea del Sur dio la gran sorpresa del Mundial tras vencer a Alemania por 2-0 y dejarla fuera del Mundial. No obstante, el histórico triunfo no les sirvió para avanzar a los octavos de final y quedaron eliminados en la fase de grupos.



En su llegada al país, la recepción por parte de algunos hinchas no fue de las mejores, y el plantel tuvo que aguantar algunos huevazos y almohadones con la bandera de Gran Bretaña.



El último incidente fue en alusión a la ausencia de Ki Sung-Yueng, quien no fue al Mundial por priorizar la búsqueda de un nuevo club tras descender en la Premier League con el Swansea.