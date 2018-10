Hinchada del Barcelona pasó de pifiar a elogiar a Arturo Vidal en sólo cinco minutos

Arturo Vidal cumplió un gran cometido los 15 minutos que estuvo en cancha por el Barcelona, en la victoria de los culés por 2-0 ante Inter de Milan por Champions League.

La prensa hispana hizo eco de la actuación del chileno y aseguró que al momento de ingresar recibió pifias por parte de la hinchada catalana, aunque demoró muy poco en cambiar las silbatinas por aplausos.

"Ernesto Valverde decidió cambiar a Arthur y dar entrada a Arturo Vidal. La secuencia ha sido la siguiente: cuando se ha visto el cartel del centrocampista brasileño y el del chileno que iba a entrar, la bronca en forma de pitos ha sido mayoritaria, se entiende por la sustitución en sí. Se iba un jugador creativo que estaba maravillando por su control del juego y llegaba otro que el entorno entiende que es defensivo", comenzó diciendo el medio Mundo Deportivo.

En esa línea, añadió que "a medida que el brasileño se acercaba la banda, ha llegado la ovación a Arthur para premiar su gran partido. Y cuando ha pisado el césped Arturo Vidal, se han escuchado pitos para el chileno, pero no tan mayoritarios. No ha gustado, posiblemente, que haya mostrado su disgusto por no jugar a través de las redes sociales con emoticonos. Eso sí, cuando el chileno ha cortado dos balones con su ímpetu, todos le han aplaudido otra vez".

Junto a esto, el medio alogió al fútbolista chileno. "Guerrero. Muy buenos minutos tras su extraña salida entre algún pito. Robó muchos balones y participó en la acción del 2-0.